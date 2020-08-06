banner3088

Alpaslan Tahsin’e Avrupa ilgisi sürüyor

YUNANİSTAN’IN PAOK KOMOTİNİ TAKIMINDA FORMA GİYEN TÜRK ASILLI YUNAN FUTBOLCU ALPASLAN TAHSİN’E AVRUPA İLGİSİ DEVAM EDİYOR. İTALYAN BASININDA YER ALAN HABERLERE GÖRE SERİE A TAKIMLARINDAN NAPOLİ, FİORENTİNA VE BOLOGNA’NIN, İSPANYA LA LİGA’DAN İSE GETAFE’NİN GENÇ FUTBOLCU İÇİN TRANSFER GİRİŞİMİNDE BULUNACAĞI İFADE EDİLDİ.

Alpaslan Tahsin’e Avrupa ilgisi sürüyor

Yunanistan’ın PAOK Komotini takımında forma giyen Türk asıllı Yunan futbolcu Alpaslan Tahsin’e Avrupa ilgisi devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A takımlarından Napoli, Fiorentina ve Bologna’nın, İspanya La Liga’dan ise Getafe’nin genç futbolcu için transfer girişiminde bulunacağı ifade edildi.

Yunanistan’ın PAOK Komotini takımında forma giyen 16 yaşındaki genç futbolcu, Alpaslan Tahsin’e Avrupa ilgisi devam ediyor. Başarılı futbolcunun Avrupa’da İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki takımların gözdesi durumunda. İtalyan basınında Alpaslan’ın Fiorentina, Napoli ve Bologna tarafından takip edildiği yazıldı. Öte yandan Alpaslan’ı transfer listesine ekleyen bir diğer kulübün ise İspanya La Liga ekiplerinden Getafe olduğu aktarıldı. Getafe’nin Alpaslan Tahsin’i gelecek sezon için değerlendirmek istediği yazılanlar arasında.

Antrenörleri tarafından yeni ’Ronaldo’ olarak değerlendirilen Tahsin, PAOK Komotini takımıyla geçen sezon 24 gol, 30 asistlik performansıyla dikkati çekmişti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eyüpsultan’da korona virüs denetimleri
Eyüpsultan’da korona virüs denetimleri
  1. İstanbul

banner3196

banner3552

banner3211