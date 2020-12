Alper Pirşen: "Umarım TFF doğru refleksler gösterir"

TFF’nin hakem performansları hakkında yayımladığı bildiri hakkında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, "Maalesef bu geç gelen açıklama yüzünden testi kırılmış oldu. Umarım TFF’nin metinlerini ele alan kalemler bu konuda da hassasiyet gösterir ve daha doğru zamanlarda, daha doğru refleksler gösterilir" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Pirşen, bugün Türkiye Futbol Federasyonu’nun, MHK ve hakemler hakkında yayımladığı bildiri hakkında açıklamalarda bulundu. Pirşen, yapılan açıklamanın, doğrudan Fenerbahçe’ye yapılmadığını belirterek, "Öncelikle şöyle konuya girmek istiyorum; yapılan açıklama çok ortaya yapılmış, dolayısıyla doğrudan Fenerbahçe’ye yöneltilmiş bir açıklama olduğunu kabul etmiyoruz. Bu olayı o manada algılamadık. Burada özellikle hakemlerin ve hakem sisteminin işleyişiyle ilgili TFF’nin bakışının olumlu, pozitif olduğunu beyan ettiğini görüyoruz. Ama bir noktada da ‘ama’dan sonra bazı izahatlar var. Diyorlar ki ‘önerilerinizi not ettik, bu konuda da kulüplerle iş birliği içinde hareket etmeye hazırız’ gibi bir mesaj var. Açık söylemek gerekirse benim odaklandığım kısım ‘ama’dan sonraki kısım. Bildiğiniz üzere amadan önceki kısım pek gerçeği yansıtmaz ancak esas fikir ve zikir ‘ama’dan sonrasıdır. Dolayısıyla bu bağlamda değerlendirdiğimizde bu çağrıyı biz önemsedik, bunu olumlu bulduk" dedi.

"Sorunlar, ötelenecek, ertelenecek bir durum değil"

Sorunlar için bir an önce somut adımların atılması gerektiğini altını çizen Pirşen, "Dün Başkanımız Ali Koç’un bazı önerileri, bazı açıklamaları olmuştu. Buna istinaden yapılmış bir çağrı olduğunu görüyoruz. Burada Fenerbahçe olarak şu refleksi göstermek istiyoruz; bu işler havada kalmasın, sadece basit bir çağrı olarak kalmasın. Dün başkanımızın ortaya koyduğu bazı somut öneriler vardı. Bu ve benzeri önerileri başka fikirler, kulüpler ortaya koysun; TFF de. Malum ligler şu an dinamik, her hafta maçlar oynanıyor. Dolayısıyla da sonraya ötelenecek, ertelenecek bir durum değil. Bizim açımızdan daha acil, daha hızlı çözülmesi gereken bir konu. Dolayısıyla ertelenmiş bir çalıştay gibi planlanmasın; hemen bu hafta randevu alınsın ve kulüpler bir şekilde masanın etrafında toplansın, bir yuvarlak masa etrafında Kulüpler ve TFF otursun bu konuları istişare etsin demek istiyoruz. Hatta bununla ilgili şu anda kulübümüz resmi yolla da bir yazı yollamak üzere TFF’ye. Haliyle bizim beklentimiz ister kulüpler, ister Kulüpler Birliği Vakfı düzleminde TFF’nin hakem işleyişiyle, hakem camiasının işleyişiyle, MHK’nın işleyişiyle ilgili puanlamalar olsun, hakem atamaları olsun tüm bu konularla ilgili sorularımızı cevaplaması, bizi aydınlatması, değişiklik önerilerimizi dikkate alması, ‘bir şey niye olur niye olmaz’ı bize izah etmesi, sonuçta bizler futbolu seven ve merak eden insanlarız, camialarız ve bize doğrusu izah edildiğince anlayışla karşılarız" ifadelerini kullandı.

"Başkanımızın açıklamasından bir gün sonra cevap vermek manidar"

Yapılan açıklamanın bazı kısımlarından tatmin olmadıklarını ifade eden Pirşen, "Önemli bir gerekçe gösterilmeyen konularda da yapıcı önerilerimizi dikkat almalarını arzu ediyoruz. Sonuçta tüm futbol camiası bir şekilde hakem kararlarından dolayı rahatsız, huzursuz ve çok sayıda açıklama yapıldı. Burada şunu da söylemem gerekiyor; haftalardır çok sayıda takım açıklama yapıyordu, geçtiğimiz hafta da derbide yaşanan ve hoş olmayan olaylar vardı. Bu aşamalarda TFF’ye yapılan tüm çağrılara rağmen hiçbir beyanatta bulunmayıp yine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’un konuşmasından hemen bir gün sonra bu cevabın verilmesi her ne kadar içerik bize yöneltilmemiş olsa da bir anlamda manidar geldi bize. Olumlu tarafından bakmak istersek Fenerbahçe bir şey söylediğinde ciddiye alınıyor. Haliyle bu bize şöyle de bir misyon yüklüyor; Türk futbolunun önemli kurumlarına önemli ihtiyaçlarını biz artık daha çok dile getireceğiz demektir. Biz söylediğimizde bir şekilde dinleniyor ve cevap veriliyor. Haliyle bu misyonu da kulüp olarak bundan sonra önemseyeceğiz ve ele alacağız. Bu bizim için önemli bir geri bildirim oldu diyelim. Burada benim söylediğim konuda da şöyle bir sitemim olacak: Madem böyle bir açıklama yapılabiliyordu, geçtiğimiz hafta başkanımızın belirttiği hususlarda, benim de daha önce dile getirdiğim hususlarda TFF neden bir refleks göstermedi? Neden hakem atamalarıyla ilgili yaşanan bir sürü sıkıntıyı gününde bir açıklamayla gidermedi, ortadan kaldırmadı? Bu da bir soru işareti olarak kafamızda kaldı. Ve bu da bizim bu açıklamalardan tatmin olmadığımız kısım. Bunları da yine ikili görüşmelerimizde sormaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"TFF umarım doğru refleks gösterir"

TFF’nin doğru zamanda refleks göstermesini temenni ettiklerini belirten Alper Pirşen, "Şunu dile getirmem lazım; maalesef bu geç gelen açıklama yüzünden testi kırılmış oldu. Bu testinin kırılması, hem maç sonucunun iki tarafın da memnun olmadığı bir hakem yönetimi sonunda ortaya çıkmasından, hem de bir hakemin gerçekten ciddi anlamda töhmet altında kalmasından oldu. Babasının bile topa girdiği bir durum yaşandı. Bu da istenmeyen bir haldi. Daha önce engellenebilirdi. Umarım TFF’nin metinlerini ele alan kalemler bu konuda da hassasiyet gösterir ve daha doğru zamanlarda, daha doğru refleksler gösterilir. Yine de bu metinden ortaya söylenen sözleri çok üzerimize almıyoruz, o konuda bir şey demiyoruz ama TFF’den en önemli beklentimiz hızlı bir şekilde bu hakem düzeniyle, MHK düzeniyle ilgili önerilerimizi dinleyecekleri bir toplantıyı organize etmeleridir. Bunun için de girişimlerimizi başlatmak üzereyiz” ifadelerini kullandı.