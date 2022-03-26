Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz, NBA’de geceyi galibiyetle kapattı

NBA’e gece oynanan 7 maçla devam edildi. Milli basketbolcular Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz’ın takımları geceyi galibiyetle tamamladı.
Doğu Konferansı’nda zirve mücadelesi veren 76ers, James Harden’ın 29 sayı, 15 ribaund, Joel Embiid’in 27 sayı, 10 ribaundluk double-double performanslarıyla üst üste 3. galibiyetine ulaştı. Sezonun 46. maçını kazanan 76ers’ta Furkan Korkmaz ise yaklaşık 11 dakika sahada kaldı ve 3 sayı üretti.
Alperen’den 4 sayı, 6 ribaund, 5 asist
Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets, Portland Trail Blazers’a konuk olduğu maçı 125-106 kazandı. Rockets’ta Jalen Green’in 23, Jae’Sean Tate’in 17, Kenyon Martin Jr’ın 16 sayısı sezonun 19. galibiyetinde önemli rol oynadı. Alperen Şengün ise 21 dakikanın üzerinde süre aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 2 top çalmayla bitirdi.
NBA’de gecenin sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets: 107 - Utah Jazz: 101
Detroit Pistons: 97 - Washington Wizards: 100
Atlanta Hawks: 121 - Golden State Warriors: 110
Miami Heat: 103 - New York Knicks: 111
Minnesota Timberwolves: 116 - Dallas Mavericks: 95
Portland Trail Blazers: 106 - Houston Rockets: 125
Los Angeles Clippers: 97 - Philadelphia 76ers: 122