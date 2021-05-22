Altay finalde

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Altay’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Alınan bu sonuçla Altay, finale yükselmiş oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada sol taraftan Regattin’in içeri çevirdiği topa kale önünde Paixao’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen’de kaldı.
49. dakikada Levent Ayçiçek’in sağ köşeden kullandığı kornerde kale önünde Wellington’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Abazaj’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
85. dakikada Ziya Alkurt’un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Deniz Kadah’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
89. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Kappel’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Deniz Kadah’ın dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.
90+6. dakikada sol taraftan Ziya Alkurt’un yerden içeri çevirdiği topla ön direkte Regattin buluştu. Regattin’in pasında kale önünde Deniz’e pasını aktardı. Deniz’in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Alperen’in müdahalesiyle direğe çarparak oyun alanına döndü.
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Melih Kabasakal xx (Koray Kılınç dk. 88 ?), Atchom xx, Wellington xx, Ali Yaşar xx, Onur Ergün xx, Uygar Mert Zeybek xx (Rroca dk. 62 x), Levent Ayçiçek xx (Mirkan Aydın dk. 75 x), Abazaj xx, Ethemi xx (Ali Dere dk. 62 x), İbrahim Yılmaz xx
Yedekler: Ljubic, Mehmet Yeşil, Mehmet Uslu, Berkay Görmez, Tayyip Ebrar Cumur, Egehan Gök, Koray Kılınç
Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xx (Cebrail Karayel dk. 73 x), İbrahim Öztürk xx, Murat Akça xx, Mehmet Uğurlu xx (Çağlar Birinci dk. 86 ?), Scuk xx (Zeki Yıldırım dk. 86 ?), Poko xx, Kappel xx, Erhan Çelenk xx (Ziya Alkurt dk. 74 x), Regattin xx, Paixao xx (Deniz Kadah dk. 76 xxx)
Yedekler: Eren Karataş, Stackhowiak, Berkay Sülüngöz, Eren Erdoğan, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Gol: Deniz Kadah (dk. 85) (Altay)Sarı kartlar: Scuk, Cihan Topaloğlu, Regattin (Altay), Onur Ergün, İbrahim Yılmaz, Koray Kılınç (İstanbulspor)