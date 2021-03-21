Altay gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.Süper Lig’in 31. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla başarılı bir performans sergiledi. Genç file bekçisi maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Müsabaka içerisinde gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin 1 puan almasında en önemli etken olan Bayındır, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Maçın ardından soyunma odasına Yardımcı Antrenör Volkan Demirel ile giden Bayındır gözyaşlarını tutamadı.