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Altay gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Altay gözyaşlarına hakim olamadı
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Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig’in 31. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla başarılı bir performans sergiledi. Genç file bekçisi maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Müsabaka içerisinde gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin 1 puan almasında en önemli etken olan Bayındır, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Maçın ardından soyunma odasına Yardımcı Antrenör Volkan Demirel ile giden Bayındır gözyaşlarını tutamadı.
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