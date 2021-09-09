Altay’a kripto para sponsoru

Altay, bir kripto para şirketiyle sponsorluk anlaşmasına imza atarak, Altay Fan Token’larını tanıttı.
Basın toplantısı Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun kripto para şirketi yöneticilerine forma armağan etmesiyle noktalandı.
Altay, bir kripto para şirketiyle sponsorluk anlaşmasına imza atarak, Altay Fan Token’larını tanıttı.
Altay, bir kripto para şirketiyle sponsorluk anlaşmasına imza atarak, Altay Fan Token’larını tanıttı.
Basın toplantısı Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun kripto para şirketi yöneticilerine forma armağan etmesiyle noktalandı.