Altay’dan asist

Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u 5-2 mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ilk golün asistini yaptı. Sarı-lacivertli kaleci, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir golü hazırlayan isim oldu.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği müsabakada ilk golün asisti kaleci Altay Bayındır’dan geldi. Müsabakanın 26. dakikasında kendi ceza sahası önünden Alanyaspor savunma arkasına topu gönderen Altay Bayındır, Rossi’yi topla buluşturdu. Uruguaylı futbolcu topa yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır Fenerbahçe formasıyla ilk kez asist yapmış oldu.

Bayındır, ayrıca müsabaka içerisindeki önemli kurtarışlarıyla da takımına galibiyeti getiren isimlerden oldu.