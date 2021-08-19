Altekma 10 oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralık verdi

Altekma, altyapıdan yetişen 10 voleybolcuyu tecrübe kazanması ve A takıma geçişlerini hızlandırmak adına Erkekler 1. Ligi’nde yer alan Milas Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor’a kiralık olarak gönderdi.
Oyuncuların deneyim kazanması için kiralık verildiğini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "10 oyuncumuz gelecekte Altekma profesyonel takımın temel taşını oluşturacak. Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde yer alan Jeopark Kula Belediye ve Milas Belediye kulüplerinde maç eksiklerini giderecek ve tecrübe kazanacak olan oyuncularımız gelecek sezon bizim bünyemizde yollarına devam edecekler" dedi.