Altuğ Çelikbilek Portekiz’de finalde

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Mili tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz’de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open’da finale yükseldi.

Altuğ Çelikbilek Portekiz’de finalde
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Mili tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz’de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open’da finale yükseldi.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda ilk turda Japon rakibi Yosuke Watanuki’yi yenen Altuğ, ikinci turda ise 1 numaralı seri başı Brezilyalı Thiago Seyboth Wild’ı 7-6, 6-3 yenerek çeyrek final biletini aldı. Çeyrek finalde Japon raket Tatsuma Ito’yu 7-5, 6-3 ile geçen Çelikbilek, adını son dörde yazdırdı. Yarı finalde dünya eski 31 numarası Ukraynalı Sergiy Stakhovsy ile karşılaşan temsilcimiz Stakhovsy’i 1 saat 10 dakika sonunda ilk servislerinden yüzde 85 oranında puan çıkararak 6-2, 6-1 ile rahat geçti ve kariyerinin ikinci ATP Challenger finaline yükseldi.

Çelikbilek yarın TSİ 18.00’de gerçekleşecek final mücadelesinde Fransız raket Quentin Halys ile karşılaşacak.
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