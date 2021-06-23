Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde ikinci turda

Yağmur nedeniyle bir gün gecikmeli başlayan Wimbledon elemelerinin ilk gününde 3 milli tenisçi korta çıktı. Altuğ Çelikbilek elemelerde ikinci tur biletini cebine koyarken Çağla Büyükakçay ve Cem İlkel Wimbledon’a veda etti.

İlk Wimbledon deneyiminde klasmanın 233. basamağındaki Fransız raket Constant Lestienne ile karşılaşan Altuğ Çelikbilek setlerde geriye düştüğü maçta Lestienne’yi 2 saat 12 dakika sonunda 6-7, 7-6, 6-2 yenerek elemelerde ikinci tura adını yazdırdı. 24 yaşındaki Çelikbilek ikinci turda elemelerin 23 numaralı seri başı klasmanın 139. basamağındaki Hollandalı raket Botic Van de Zandschulp ile karşılaşacak. Çelikbilek-Zandschulp karşılaşmasının heyecanı bugün TSİ 13.00’te başlayacak programda kort 5’in dördüncü maçında yaşanacak.

Çağla Büyükakçay Fransız Harmony Tan’a 6-2, 6-4 kaybederek, Cem İlkel ise Arjantinli Tomas Martin Etcheverry’e 6-1, 6-4 yenilerek Wimbledon’a elemelerin ilk turunda veda etti.

Pemra Özgen ise Wimbledon elemelerinde ilk tur maçına bugün TSİ 13.00’te klasmanın 149. basamağındaki Polonyalı raket Magdalena Frech karşısında çıkacak. Özgen-Frech karşılaşması kort 14’ün ilk maçı olacak.