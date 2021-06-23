Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde ikinci turda

Yağmur nedeniyle bir gün gecikmeli başlayan Wimbledon elemelerinin ilk gününde 3 milli tenisçi korta çıktı. Altuğ Çelikbilek elemelerde ikinci tur biletini cebine koyarken Çağla Büyükakçay ve Cem İlkel Wimbledon’a veda etti.
Çağla Büyükakçay Fransız Harmony Tan’a 6-2, 6-4 kaybederek, Cem İlkel ise Arjantinli Tomas Martin Etcheverry’e 6-1, 6-4 yenilerek Wimbledon’a elemelerin ilk turunda veda etti.Pemra Özgen ise Wimbledon elemelerinde ilk tur maçına bugün TSİ 13.00’te klasmanın 149. basamağındaki Polonyalı raket Magdalena Frech karşısında çıkacak. Özgen-Frech karşılaşması kort 14’ün ilk maçı olacak.