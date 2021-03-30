Amatör Futbolcular Federasyonu’ndan TSYD Trabzon Şubesi’ne ziyaret

Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu Başkanı Şerif Kunt, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti.

Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu Başkanı Şerif Kunt, Trabzon Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Salih Aladağ ve beraberindeki üyelerle birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’nin yeni hizmet binasını ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulundu. Kunt, 2005 yılında Trabzon’da kurmuş oldukları derneğin, ülkeye yayılarak 2008 yılında Federasyon olarak Ankara’da hayata geçtiğini belirtti.

Futbolun ana elemanlarından biri olan futbolcuların temsilcisi olan Amatör Futbolcular Federasyonu’nun futbolun yönetiminde yer alması ve alınan kararlarda söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Şerif Kunt, amaçlarının Türkiye’de sağlıklı bir nesil yetiştirmek, gençliği spora yönlendirmek, kendi değerlerine sahip çıkarak Türk futboluna katkı sunmak olduğunu kaydetti. Kunt, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bünyesi içerisinde profesyonel futbol kulüplerinin mali yapılarının önemli ölçüde düzenlendiğini, fakat amatör futbol ve futbolcuların korumasız kaldığını savunarak, şunları söyledi:

"Kurullarda futbolcuların sorunlarını çözecek kurum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na yüklenmiştir. Biz bu konuda sorumluluk almak istiyoruz. Türkiye genelinde de bu konuda her ilde derneğimizi kurma çalışmaları yapmaktayız. Amatör Futbolcular Federasyonu’nun da Türkiye Futbol Federasyonu bünyesi içerisine dahil edilerek temsilde adalet ilkesi doğrultusunda amatör futbolcuların temsil hakkının sağlanmasında gerekli katkıyı sağlayacağınız inancındayız."