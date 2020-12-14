Amatör futbolcuların isyanı sosyal medyada gündem oldu

#Amatorfutbolmağdurları# etiketi ile sosyal medyada, bilhassa Twitter’da gündem olan ve ülkemizde öne çıkan olayların ve en son haberlerin gündem olduğu sayfada ilk sıralarda yer alan futbolcular, hedeflerine ulaşana kadar tepkilerini dile getirmeye devam edecekler. Türkiye Amatör Futbolcular Birliğinin yaptığı çalışmada amatör futbolcular, kendi illerindeki milletvekillerini de etiketleyerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar.





“BİZİM DERDİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZ ÇÖZER”Hedeflerinin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a seslerini duyurmak olduğunu dile getiren TAFB sözcülerinden Emrullah Öztürk, “10 ay oldu, futbolcular çaresiz. Tam 10 aydır evimize ekmek götüremez olduk. Bir an önce bir karar çıkmasını bekliyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında bir karar çıkması lazımdı, hep ötelediler. Şimdi de farklı sebeplere sığınıyorlar. 70 bin futbolcu aileleri ile birlikte 250 bin kişi yapar. Herkese sahip çıkan Devletimizin, kendi öz evlatlarına sahip çıkacağı anı bekler olduk. Bizim derdimizi Cumhurbaşkanımız çözer, sesimizi duymasını umuyoruz. Umutlarımızı yitirmedik” dedi.

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