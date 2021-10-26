Amatör spora tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 28 Ekimde yapılacak Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu’nda başkanlığa adaylıklarını açıklayan mevcut Başkan Osman Kılıç ile Sedat Topaloğlu’nu ağırladı.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu’nun 28 Ekim’de Cengiz Göllü Spor Salonu’nda yapılacak Genel kurulda başkanlığa aday olan mevcut Başkan Osman Kılıç ve Sedat Topaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Amatör futbol anlamında Bursa’nın çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Başkan Aktaş, İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer iller kıyaslandığında Bursa’daki müsabaka sayısının çok daha fazla olduğunu söyledi. Yılda 9 binden fazla müsabakanın 3 bin 200’ünün Büyükşehir Belediyesi’ne ait sahalarda oynandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “11 farklı sahamızda 73 kulüp hem idmanlarını hem de maçlarını yapıyor. Bu sahalarda farklı kulüplerimiz yılda 16 bin 600 saatten fazla idman yapıyor. Sadece sahalarımızın kullandırılması ve sahaların modernize edilmesi değil, kulüplerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da bugüne kadar gerekli her türlü desteği sağladık. 2018 yılında kulüplerimize 1 milyon 100 TL nakdi destek sağladık. Kısıtlı imkanlarla gençlerimize sporla sağlıklı bir hayat imkânı sunan, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak maksadıyla çalışan amatör kulüplerimizin ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiklerini çok iyi biliyorum. Bu manada yapılacak genel kurulda yeniden aday olan Osman Kılıç ile böylesi önemli bir göreve adaylığını açıklayan Sedat Topaloğlu’na seçimde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan adayları Osman Kılıç ile Sedat Topaloğlu da bugüne kadar amatör spor kulüplerine verdikleri destekler sebebiyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.