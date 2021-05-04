Anadolu Efes 4. kez Final-Four’da

THY Euroleague play-off’ta İspanyol ekibi Real Madrid’i 3-2 ile geçen Anadolu Efes, 4. kez Final-Four’a kaldı.

Anadolu Efes 4. kez Final-Four’da
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THY Euroleague play-off’ta İspanyol ekibi Real Madrid’i 3-2 ile geçen Anadolu Efes, 4. kez Final-Four’a kaldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off beşinci ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’i mağlup etti ve seriyi 3-2 yaptı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Lanxess Arena’da yapılacak Final-Four’da CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Efes böylece 4. kez Final-Four’da mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar ilk olarak 2000 yılında Euroleague’de son 4’ kaldı. 2001 yılında Suproleague Final Four’da yer alan Anadolu Efes, 2019 yılında da Euroleague Final-Four’da final mücadelesine çıkıp sezonu ikinci olarak tamamlamıştı.
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