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Anadolu Efes: "9.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Merkezefendi Belediye Basket – Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 16. hafta müsabakamız, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri

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Anadolu Efes: "9.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Merkezefendi Belediye Basket – Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 16. hafta müsabakamız, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Anadolu Efes: "9.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Merkezefendi Belediye Basket – Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 16. hafta müsabakamız, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri
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Anadolu Efes: "9.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Merkezefendi Belediye Basket – Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 16. hafta müsabakamız, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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