banner4556

Anadolu Efes ‘Dünya Su Günü’ forması ile azalan su kaynaklarına dikkat çekti

banner4664

Anadolu Efes THY Euroleague’in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Real Madrid müsabakasında Dünya Su Günü’ne özel forma ile sahaya çıktı. Müsabakayı Anadolu Efes 93-90’lık skorla kazandı.

Anadolu Efes ‘Dünya Su Günü’ forması ile azalan su kaynaklarına dikkat çekti
banner4581
banner4336

Anadolu Efes THY Euroleague’in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Real Madrid müsabakasında Dünya Su Günü’ne özel forma ile sahaya çıktı. Müsabakayı Anadolu Efes 93-90’lık skorla kazandı.

Anadolu Efes’in Real Madrid’i ağırladığı THY EuroLeague karşılaşması için özel olarak hazırlanan “Dünya Su Günü” forması ile çıktı. Anadolu Efes Spor Kulübü ve su tasarrufu partneri Wilo Türkiye’nin iş birliğinde gerçekleştirilen projeye destek vermek için basketbolseverler de karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Biletleri günler öncesinden tükenen ve kapalı gişe oynanan maçta, Anadolu Efes sahaya “Dünya Su Günü” forması ile çıktı. Su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının önemini simgeleyen formanın tasarımı da taraftarlar tarafından çok beğenildi. Ayrıca karşılaşma boyunca izleyicileri bilgilendirmek adına çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şampiyona iki ödül daha
Şampiyona iki ödül daha
  1. EĞİTİM

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666