Anadolu Efes Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkıyor

Anadolu Efes, Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen THY Euroleague Final Four final maçında yarın İspanya’nın Barcelona takımı ile karşılaşacak.

Dün oynanan yarı final maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova’yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, final maçında yarn TSİ 21.30’da Barcelona ile karşılaşacak. Avrupa arenasındaki 727. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 726 karşılaşmada 414 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 479. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 478 karşılaşmada 257 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar bu maçlarda 15 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta ise Efes 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde ederken, THY Euroleague’de iki takım arasında oynanan 23 karşılaşmada Efes 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes’in ikinci finali

Anadolu Efes, yarın oynanacak mücadele ile tarihinde ikinci kez Euroleague’de final heyecanı yaşayacak. İstanbul ekibi daha önce, 1958’den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Final Four’da oynadığı 2000 ve 2001’de üçüncü, 2019’da ise ikincilik elde etti.