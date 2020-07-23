Anadolu Efes, Merter’deki tarihi tesislerine veda ediyor

Türk basketbolunda ilklerin öncüsü ve Avrupa’da takım sporları düzeyinde ilk kupayı kazandıran kulüp olan, ülke basketbolunun en çok kupa kazanan kulübü konumunda da bulunan Anadolu Efes, basketbolda simgesel bir yere sahip olan Merter’deki tesislerine veda ediyor.
Merter Tesisleri’nde bulunan Anadolu Efes Spor Kulübü Müzesi de Türk basketbol tarihinin en önemli yerlerinden biriydi. Türkiye’nin takım sporları bazında kazandığı ilk kupa olan 1996 Koraç Kupası gibi Anadolu Efes’in 1976 yılından bu yana elde ettiği tüm kupalar da bu tesislerden Anadolu Efes Spor Kulübü’nün yeni evine taşınacak.
Anadolu Efes’e ev sahipliği yapacak yeni tesislerle ilgili detaylı bilgiler, kısa süre içerisinde paylaşılacağı ifade edildi.