Anadolu Efes’in Euroleague şampiyonluğu ’Köln’de Bir Asma Kilit’ filminde yer alacak

THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes’in final-four yolculuğundan şampiyonluğa uzanan süreçte yaşadığı özel hikayeler, hazırlanan özel bir film ile birlikte basketbolseverlerle buluşacak.
Filmin ismi, bir taraftarın dileğinden geliyor’Köln’de Bir Asma Kilit - A Padlock in Cologne’ ismiyle yayınlanacak filmin ismi ise bir taraftarın şampiyonluk dileğinden geliyor. Bu isim, final-four organizasyonunun Köln’de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, korona virüs salgını öncesinde bir Anadolu Efes taraftarının Köln’deki bir köprüye “Anadolu Efes F4 Champ” yazılı bir asma kilit asmasına gönderme yapıyor.