THY Euroleague’de İspanyol takımı Barcelona’yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, bu kupayı tarihinde ilk kez kazandı. Bu lacivert-beyazlıların ikinci Avrupa kupası oldu. O zamanki adıyla Efes Pilsen Spor Kulübü, 1996 yılında Koraç Kupası’nı kazanarak Avrupa’da Kupa sevinci yaşayan ilk Türk Takımı olmuştu. Efes, İtalyan ekibi Stefanel Milano’yu 76-68 ve 70-77’lik skorlar ile saf dışı bırakmış ve Koraç Kupası’nı müzesine götürmüştü.Anadolu Efes, 2019 yılında da THY Euroleague finalinde CSKA Moskova’ya kaybederek ikinci olmuştu.
Anadolu Efes’in ikinci Avrupa Kupası
Anadolu Efes tarihinde ilk kez THY Euroleague’de şampiyon oldu. Lacivert-beyazlılar daha önce 1996 yılında da Koraç Kupası’nı kazanmıştı.