Anadolu Efes’in ikinci Avrupa Kupası

Anadolu Efes tarihinde ilk kez THY Euroleague’de şampiyon oldu. Lacivert-beyazlılar daha önce 1996 yılında da Koraç Kupası’nı kazanmıştı.

THY Euroleague’de İspanyol takımı Barcelona’yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, bu kupayı tarihinde ilk kez kazandı. Bu lacivert-beyazlıların ikinci Avrupa kupası oldu. O zamanki adıyla Efes Pilsen Spor Kulübü, 1996 yılında Koraç Kupası’nı kazanarak Avrupa’da Kupa sevinci yaşayan ilk Türk Takımı olmuştu. Efes, İtalyan ekibi Stefanel Milano’yu 76-68 ve 70-77’lik skorlar ile saf dışı bırakmış ve Koraç Kupası’nı müzesine götürmüştü.

Anadolu Efes, 2019 yılında da THY Euroleague finalinde CSKA Moskova’ya kaybederek ikinci olmuştu.