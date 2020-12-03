Anadolu Efes’in konuğu Baskonia

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 12. haftasında yarın İspanya ekibi Baskonia’yı konuk edecek.
Anadolu Efes ile Baskonia Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 12 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 karşılaşmada iki taraf da 1’er galibiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada ise Efes 11 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti.Turkish Airlines Euroleague’in 11. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan’ın Kızılyıldız takımını deplasmanda 75-64 mağlup etmiş, Baskonia ise Yunanistan temsilcisi Olympiacos’u deplasmanda 90-76 yenmişti. Euroleague’de 11. haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 7. sırada, bir maçı eksik İspanyol ekibi ise 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.