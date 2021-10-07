Anadolu Efes’in konuğu CSKA Moskova

THY Euroleague’in ikinci haftasında Anadolu Efes yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’in ikinci haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30’da evinde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Ligin ilk haftasında iki takım da rakiplerine mağlup oldu. Efes deplasmanda Real Madrid’e 82-69, Moskova ekibi de Olimpia Milano’ya 84-74’lük skorla yenildi.

27. randevu

Anadolu Efes ile CSKA Moskova bugüne kadar 26 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 6 kez parkeden galip ayrılırken, Rus temsilcisi de 20 kez Efes’i mağlup etti. İki takım geçen sezon 3 kez mücadele etti. Normal sezondaki müsabakalarda takımlar 1’er galibiyet aldı. Final-Four yarı finalinde ise Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 89-86 mağlup ederek finale yükselmişti.

Anadolu Efes’te Shane Larkin ilk haftada 21 sayı atarak takımını sırtlayan isimlerin başında geldi. CSKA’da ise Lundberg 13 sayı ile takımının en skoreri oldu.

Bu zorlu mücadeleyi Juan Carlos Garcia, Saso Petek ve Uros Nikolic hakem üçlüsü yönetecek.