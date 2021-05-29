THY Euroleague Final Four’da yarı final mücadeleleri tamamlandı. Günün ilk maçında CSKA Moskova’yı 89-86 yenen Anadolu Efes, finale çıkan ilk ekip olmuştu. Yarı finalin bir diğer mücadelesinde ise Barcelona, EA7 Olimpia Milano’yu 84-82 yenerek finalin ikinci biletini aldı.Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Final Four’da, Anadolu Efes ile Barcelona pazar günü saat TSİ 21.30 dev finalde karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes’in rakibi, Barcelona oldu
THY Euroleague Final Four’da finalin adı belli oldu. Anadolu Efes’in dev finalde rakibi Barcelona olacak.