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Anadolu Efes’ten ’Dünya Su Günü’ farkındalık projesi

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Anadolu Efes, THY Euroleague’in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Real Madrid müsabakasına Dünya Su Günü olması sebebiyle ‘Dünya Su Günü Forması’ ile çıkacak. Lacivert-beyazlılar, bu forma ile temiz su kaynaklarının önemine ve su kaynaklarının korunmasına vurgu yapacak.

Anadolu Efes’ten ’Dünya Su Günü’ farkındalık projesi
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Anadolu Efes, THY Euroleague’in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Real Madrid müsabakasına Dünya Su Günü olması sebebiyle ‘Dünya Su Günü Forması’ ile çıkacak. Lacivert-beyazlılar, bu forma ile temiz su kaynaklarının önemine ve su kaynaklarının korunmasına vurgu yapacak.

Hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile spor dünyasına öncülük eden Anadolu Efes Spor Kulübü, enerji ve su kaynaklarının akıllı ve verimli kullanıldığı bir dünya için çözümler sunan lider pompa üreticisi Wilo Türkiye ile 22 Mart Dünya Su Günü’nde bir farkındalık projesine imza atacak. Kapalı gişe oynanacak olan Real Madrid mücadelesinde Anadolu Efes oyuncuları, sahaya “Dünya Su Günü Forması” ile çıkacak.

Bu forma sayesinde Anadolu Efes Spor Kulübü, içilebilir temiz su kaynaklarının önemine ve hayatın akışının devam etmesi için su kaynaklarının korunmasına dikkat çekecek.

Ayrıca karşılaşmada, su tasarrufunun önemine dair bilgiler basketbolseverlerle paylaşılırken, gerçekleştirilecek etkinliklerde ise taraftarlara ‘Dünya Su Günü Forması’ hediye edilecek.

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