Anadolu Efes’ten Dusan Ivkovic için taziye mesajı

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden ve aynı zamanda eski başantrenörü olan Dusan Ivkovic’in vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Efes’in Dusan Ivkovic için yayımladığı taziye mesajında, "İki sezon Anadolu Efes Başantrenörü görevini üstlenen, Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Dusan Ivkovic’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ivkovic ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine en içten ve en derin taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.