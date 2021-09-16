Anadolu Efes’ten Dusan Ivkovic için taziye mesajı

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden ve aynı zamanda eski başantrenörü olan Dusan Ivkovic’in vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Efes’ten Dusan Ivkovic için taziye mesajı
banner3909
banner4336

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden ve aynı zamanda eski başantrenörü olan Dusan Ivkovic’in vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Efes’in Dusan Ivkovic için yayımladığı taziye mesajında, "İki sezon Anadolu Efes Başantrenörü görevini üstlenen, Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Dusan Ivkovic’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ivkovic ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine en içten ve en derin taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Süper Lig’de 5. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 5. hafta hakemleri açıklandı
  1. SPOR

banner4389

banner4324

banner3841