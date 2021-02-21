Andaç Gürkan Kocabıyık: "Kırmızı kart görmemiz oyun planımızı bozdu"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Boluspor karşısında kırmızı kart görmelerinin bütün oyun planlarını bozduğunu söyledi.TFF 1. Lig’in 22. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kocabıyık, müsabakadan 3 puan almak istediklerini belirterek, "3 puan için gelmiştik. Maça dengeli başladık fakat 25’teki kırmızı kart bütün planımızı bozdu ama buna rağmen hemen arkasında Gökcan’ın pozisyonunu değerlendirsek beraberliği sağlayacaktık. Oyuncular 2. yarı reaksiyon gösteriler iyi mücadele ettiler. Eksik oynamak zor, yoruluyorsunuz. Topu rakibe veriyorsunuz. Bu da büyük problem oluşturuyor. Son dakikalarda Özgür’ün yakaladığı pozisyon gol olsa berabere bitecekti. Kuşkusuz 3 puan istiyorduk" ifadelerini kullandı.