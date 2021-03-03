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Ankaragücü - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig’in 29. haftasında bu akşam Başkent’te oynanacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

Ankaragücü - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu
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Süper Lig’in 29. haftasında bu akşam Başkent’te oynanacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, bu akşam sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 19.00’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Kritik mücadelede Video Yardımcı Hakem Cüneyt Çakır oldu. AVAR’da ise Bahattin Duran olacak.
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