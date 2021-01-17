Toplamda 15 bin Dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya’nın iki milli tenisçiyi buluşturan finalinde sevinen taraf Berfu Cengiz oldu. 132 dakika süren mücadelede Cengiz, İpek Öz’ü 3-6, 6-2, 6-4 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı.Toprak zemindeki turnuvada 4 numaralı seri başı olarak ter döken İpek, 3 numaralı seri başı Berfu karşısında 4-1 ile öne fırladığı ilk seti 6-3’le noktaladı. Mücadelenin ikinci setinde Berfu’nun korttaki hakimiyeti arttı ve ikinci seti 6-2 ile hanesine yazdıran Berfu maçı final setine taşıdı. 21 yaşındaki iki Fed Cup oyuncunun mücadelesine sahne olan W15 Antalya finalinin karar setinde Berfu, solak tenisçi İpek’i 6-4 ile geçerek 4. ITF tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Antalya’da Türk finalinin galibi Berfu Cengiz
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W15 Antalya’nın galibi, İpek Öz’ü 3-6, 6-2, 6-4 ile geçen Berfu Cengiz oldu.
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