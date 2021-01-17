Antalya’da Türk finalinin galibi Berfu Cengiz

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W15 Antalya’nın galibi, İpek Öz’ü 3-6, 6-2, 6-4 ile geçen Berfu Cengiz oldu.

Toplamda 15 bin Dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya’nın iki milli tenisçiyi buluşturan finalinde sevinen taraf Berfu Cengiz oldu. 132 dakika süren mücadelede Cengiz, İpek Öz’ü 3-6, 6-2, 6-4 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Toprak zemindeki turnuvada 4 numaralı seri başı olarak ter döken İpek, 3 numaralı seri başı Berfu karşısında 4-1 ile öne fırladığı ilk seti 6-3’le noktaladı. Mücadelenin ikinci setinde Berfu’nun korttaki hakimiyeti arttı ve ikinci seti 6-2 ile hanesine yazdıran Berfu maçı final setine taşıdı. 21 yaşındaki iki Fed Cup oyuncunun mücadelesine sahne olan W15 Antalya finalinin karar setinde Berfu, solak tenisçi İpek’i 6-4 ile geçerek 4. ITF tekler şampiyonluğuna ulaştı.