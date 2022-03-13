Arda Güler ilk golünü kaydetti

Fenerbahçe’nin genç yıldız adayı Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü Alanyaspor karşısında atarken, bir de asist yaptı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u 5-2 mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler, ilk kez golle tanıştı. Müsabakanın 74. dakikasında Mesut Özil’in yerine dahil olan Güler, 78. dakikada orta alanda aldığı topu sol tarafa Szalai’ye bıraktı. Macar futbolcunun sol taraftan ceza sahası içi arka direğe attığı topu Rossi kafayla Arda’nın önüne indirdi ve 17 yaşındaki futbolcu gelişine yaptığı vuruşla takımının üçüncü, kendisinin ise kariyerindeki ilk lig golünü kaydetti.

Arda Güler ayrıca müsabakanın 90+5. dakikasında ise Berisha’nın golünün asistini yaptı.