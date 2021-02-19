Başakşehir deplasmanına 3 kalecisinden yoksun gelen Trabzonspor’da eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı. 10 Ocak 2003 doğumlu olan kaleci 18 yıl 1 ay 9 günle, bordo-mavili ekibin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu. 2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl 1 ay 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı ele geçirdi. Başakşehir maçı öncesinde sahaya ısınmak için çıkan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu’nun, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın eldivenleriyle ısınması da dikkatlerden kaçmadı.Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 20:10
Arda Moradaoğlu Trabzonspor tarihine geçti
Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir deplasmanına giden Trabzonspor’da kaleyi 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu korudu. Genç kaleci, Trabzonspor’un ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu.
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