Arda Turan: "Fatih hoca, ‘Arda’yı istiyorum’ dedikten sonra transfer konusunu kapattım"

Galatasaray’a transfer olan Arda Turan, "Fatih hoca, ekranlar önünde ‘Arda’yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.’ dedikten sonra ben tamamıyla transfer konusunu kapattım" dedi.
2008 şampiyonluğunun çok önemli olduğunu söyleyen Turan, "Ben, Galatasaray’ın zor dönemlerine denk geldim kadro olarak. 30 yaş üstü daha iyi bilir. Biz, Galatasaray’da oynarken karşımızda Alex’ler, Tuncay’lar, çok güçlü Fenerbahçe takımları vardı. Maddi olarak çok öndeydi. Hem bütçe olarak hem de oyuncu kadrosu olarak daha gerideydik. 2005-2006 şampiyonluğu çok önemlidir, 2008 şampiyonluğu ondan daha önemlidir. Tarihteki en önemli lig şampiyonluğu olabilir" şeklinde konuştu.