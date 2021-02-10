Arda Turan’a 2 maç men cezası!

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki hakareti nedeniyle PFDK’dan iki maç men cezası aldı.

Arda Turan’a 2 maç men cezası!
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Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki hakareti nedeniyle PFDK’dan iki maç men cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konu hakkında şu açıklama yapıldı:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve Galatasaray’ın başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Galatasay sporcusu Arda Turan’ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”
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