Arda Turan’a 2 maç men cezası!

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki hakareti nedeniyle PFDK’dan iki maç men cezası aldı.
“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve Galatasaray’ın başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.Galatasay sporcusu Arda Turan’ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”