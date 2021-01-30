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Arda Turan’ın doğum günü kutlandı

Galatasaray Kaptanı Arda Turan’ın doğum günü teknik ekip ve futbolcular tarafından kutlandı.

Arda Turan’ın doğum günü kutlandı

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Galatasaray Kaptanı Arda Turan’ın doğum günü teknik ekip ve futbolcular tarafından kutlandı.

Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray’da antrenmanın ardından Arda Turan’ın doğum günü kutlandı. Arda, kendisi için hazırlanan Süper Lig kupası, sarı-kırmızılı top ve krampon şekillerinin olduğu pastayı kesti. İkinci Başkan Abdurahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular, 34. yaşına giren Arda Turan’ın yeni yaşını tebrik etti.
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