Arouna Kone: "Her şeyi yapabilecek kapasitede bir takımız"

Sivassporlu futbolcu Arouna Kone, Karabağ müsabakası ile ilgili olarak, "Güçlü bir takımız. Her şeyi yapabileceğimiz bir kapasitedeyiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi I grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Karabağ ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da deneyimli futbolcu Arouna Kone basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki oyuncu, zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getirerek, “Son maçı yendik. Son maçtan sonra hedeflerimiz yükseldi. Bu maçtan sonrakini yenmeliyiz. Gruptan çıkmak için galibiyete ihtiyacımız var. Villarreal’in yenmesini bekleyeceğiz. Hocanın dediği gibi zor zamandan geçiyoruz. Korona virüsten dolayı eksik oyuncularımız var ancak bunlara rağmen var olanlarla da güçlü bir takımız. Her şeyi yapabileceğimiz bir kapasitedeyiz" şeklinde konuştu.

"Karabağ’da çekindiğim herhangi bir futbolcu yok"

Karabağ’da çekindiği bir herhangi bir oyuncunun olmadığını aktaran Kone, şu ifadelere yer verdi:

"Benim çekindiğim hiçbir oyuncu yok. Tüm takım arkadaşlarım tecrübeli oyuncular. Motive olursak kazanacağımıza inanıyorum. Herhangi bir takım arkadaşım maç öncesi sıkıntı yaşarsa korku yaşayabilirim. Kişisel olarak bir oyuncudan korkum yok. İyi durumdayız. Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Kimseden bir korkumuz olduğunu söyleyemem.”