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Arrizabalaga penaltıyı kaçırdı, Liverpool kupayı kaldırdı

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İngiltere Lig Kupası Final maçında Chelsea ile karşı karşıya gelen Liverpool, kupanın sahibi oldu. Normal süresi 0-0 tamamlanan müsabakada penaltılarda Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga’nın penaltıyı kaçırmasının ardından Liverpool şampiyonluğu göğüsledi.

Arrizabalaga penaltıyı kaçırdı, Liverpool kupayı kaldırdı
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İngiltere Lig Kupası Final maçında Chelsea ile karşı karşıya gelen Liverpool, kupanın sahibi oldu. Normal süresi 0-0 tamamlanan müsabakada penaltılarda Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga’nın penaltıyı kaçırmasının ardından Liverpool şampiyonluğu göğüsledi.

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İngiltere Lig Kupası Final müsabakasında Chelsea ile Liverpool Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın normal süresi 0-0 tamamlanırken, uzatma devrelerinde de iki takım gol suskunluğunu bozmadı. Penaltılara giden final müsabakasında 10-10 beraberlik sürdü. 11. penaltıyı kullanan Chelsea’nin file bekçisi Kepa Arrizabalaga, meşin yuvarlağı kalenin üstünden dışarı attı ve Liverpool İngiltere Lig Kupası şampiyonu oldu.

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