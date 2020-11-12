Arsenal’in yeni Mesut Özil’i: Yusuf Yazıcı!

İngiliz basını, Lille’de gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren milli yıldız Yusuf Yazıcı’nın, Arsenal’in yeni Mesut Özil’i olacağını yazdı.
Haberde Yusuf için Arsenal’in geçtiğimiz yıllarda da harekete geçtiği belirtilirken; Hazard, Pepe, Gueye, Origi gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Lille kulübünün şimdi de Yusuf Yazıcı’yı bir Avrupa devine göndermeye hazır olduğunu öne sürüldü.Milli yıldız Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 12 maça çıkarken 7 gol, 1 de asistlik performansa imza attı.