Arslan, Hak eden kazansın

Alibeyspor’un en genç yönetim kurulu üyelerinden olan Silivrili iş insanı Samet Arslan hafta sonu oynanacak olan ilçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Arslan yaptığı açıklamasında; “Hafta sonu ilçemizin güzide kulüplerinden Gazitepespor ile lig maçımıza çıkacağız. Zor bir maç olacak Gazitepe tecrübeli isimleri kadrosuna kattı. Biz Alibeyspor genç bir kadroyuz çok koşan ve önde basan bir takımız. Seyir zevki yüksek temposunu bizim ayarlayacağımız seyri güzel bir maç olacaktır. Bu maça iyi hazırlandık oyuncularımızın istekli oluşu bizleri memnun etmekte. Bu zorlu maçta kazanan ilçe olsun isterim. Centilmence bir mücadele ile hak eden kazansın” dedi.