banner3088

Aslan 937 gün sonra frikik golü buldu

SON FRİKİK GOLÜNÜ 24 ARALIK 2017’DE GÖZTEPE’YE ATAN GALATASARAY, 937 GÜN SONRA YİNE İZMİR EKİBİNE KARŞI FRİKİKTEN GOL SEVİNCİ YAŞADI.

Aslan 937 gün sonra frikik golü buldu

Son frikik golünü 24 Aralık 2017’de Göztepe’ye atan Galatasaray, 937 gün sonra yine İzmir ekibine karşı frikikten gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’ın Süper Lig’de frikikten en son golünü 24 Aralık 2017 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı Göztepe mücadelesinde Brezilyalı savunmacı Maicon atmıştı. Sarı-kırmızılılar bu golden sonra ilk kez yine İzmir ekibine karşı frikikten gol buldu. Ligin 33. haftasında sahasında Göztepe ile mücadele eden sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, 81. dakikada frikikten golü kaydetti.

2017 yılında oynanan müsabakayı da yine 3-1’lik skorla Galatasaray kazanmıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, futbol kariyerini...
Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, futbol kariyerini...
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3211