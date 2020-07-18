Aslan 937 gün sonra frikik golü buldu

Son frikik golünü 24 Aralık 2017’de Göztepe’ye atan Galatasaray, 937 gün sonra yine İzmir ekibine karşı frikikten gol sevinci yaşadı.
2017 yılında oynanan müsabakayı da yine 3-1’lik skorla Galatasaray kazanmıştı.
SON FRİKİK GOLÜNÜ 24 ARALIK 2017’DE GÖZTEPE’YE ATAN GALATASARAY, 937 GÜN SONRA YİNE İZMİR EKİBİNE KARŞI FRİKİKTEN GOL SEVİNCİ YAŞADI.
Son frikik golünü 24 Aralık 2017’de Göztepe’ye atan Galatasaray, 937 gün sonra yine İzmir ekibine karşı frikikten gol sevinci yaşadı.
2017 yılında oynanan müsabakayı da yine 3-1’lik skorla Galatasaray kazanmıştı.