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Atiba Hutchinson, Karagümrük maçında yok

Galatasaray mücadelesinin 44. dakikasında gerçekleşen penaltı pozisyonunda sarı kart gören Atiba, Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

Atiba Hutchinson, Karagümrük maçında yok
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Galatasaray mücadelesinin 44. dakikasında gerçekleşen penaltı pozisyonunda sarı kart gören Atiba, Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 44. dakikasında Atiba’nın Falcao’ya yaptığı hareket sonrasında Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterirken, Kanadalı oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı. Bu sezon 2. haftada oynanan Antalyaspor maçında ilk sarı kartını gören Atiba, 7. haftadaki Yeni Malatyaspor ve 33. haftadaki Alanyaspor karşılaşmalarında da sarı kartla cezalandırılmıştı. Galatasaray karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, hafta içinde oynanacak olan Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.
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