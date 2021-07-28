Atiba Hutchinson tribünde

Beşiktaş’ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson, Galatasaray-PSV karşılaşmasını tribünden takip etti.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray ile PSV Eindhoven, Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelirken, Beşiktaş’ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson da mücadeleyi tribünden takip etti. 2010-2013 yılları arasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven’ın formasını giyen ve 2013 yılında Beşiktaş’a transfer olan Atiba, eski takımını unutmadı ve PSV’nin Galatasaray ile oynadığı mücadelede tribündeki yerini aldı.