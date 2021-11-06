Atıcılar’da 3 nolu saha yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgesel ve amatör lig maçlarının yanı sıra okul müsabakalarına da ev sahipliği yapması nedeniyle amatör futbolun kalbi olarak bilinen Atıcılar’daki 3 nolu sahayı da sil baştan yeniliyor.

Bursa’nın sporda da marka kent olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları, her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut sahalarda da yenileme çalışmalarına hız verdi. Bursa’da amatör sporun adeta kalbinin attığı yer olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atıcılar Spor Tesisinde daha önce 1 nolu sahayı zemininden tribünlerine kadar kapsamlı bir yenilemeye tabu tutan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 3 nolu sahayı modernize etmeye başladı. BAL Ligi maçlarının oynandığı 105x68 metre ölçülerindeki sahanın doğal çim olan ve zamanla yıpranan zemini sentetik çimle kaplanacak.

Mevcut zemini kaldıran ekipler, altyapı malzemesi serme çalışmalarına hız verirken, zeminin sentetik çimle kaplanmasının ardındın saha uzun yıllar Bursa futboluna hizmet verecek.