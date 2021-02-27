Atılay Canel: “Kazanmamız gereken maçtan 3 puanla ayrıldık”

Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek puanını 40 yapan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, kritik bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını ifade etti. Canel, kendi oyunlarını oynadıklarını ve rakiplere bakmadıklarını söyledi.
“Uzun yıllardır böyle pozisyon görmedim”
Geçtiğimiz hafta yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılan Borini’nin dönüşünün çok iyi olduğunu ve 1 de gol attığını hatırlatan Canel, “Bu hafta antrenmanlarda çok başarılıydı. Golünü de attı” dedi. Maçta üst üste 2 kez direkten dönen pozisyonla ilgili de konuşan Canel, “Bu yaşıma kadar aynı anda topun 2 kez aynı direğe vurup da dönmesini seneler sonra gördüm. Ndao 1-0’dan sonra yapılan ortada 100 tane vursa, 99’unu gol atardı ancak bu kez auta gitti. İlk yarıda iyi mücadele edip oyunu kontrol altına aldık, galip geldiğimiz için mutluyuz” şeklinde konuştu.Rakiplere değil, kendi oyunlarına baktıklarını yineleyen Atılay Canel, “Diğer rakiplerin oyunları, kendilerini ilgilendiriyor. Karşımızdaki rakiplere göre yaptığımız bir şey yok. Her zamanki oyun düzenimize göre oynayıp 3 puan aldık” diyerek sözlerini tamamladı.