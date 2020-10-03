Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Oyunun gri pozisyonları ne hikmetse Fenerbahçe lehine kullanıldı. 2 penaltı pozisyonu var, 2 kere VAR’a gidildi, oyuncu değişiklikleri var ne hikmetse 5 dakika uzatma yapıldı” diye konuştu.

Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Kadıköy’e puan veya puanlar almaya geldiklerini ifade ederek, “Oyun genelinde istediğimizi yaptık. Bilerek istediğimiz şekilde oyunu oynadık. Biz hedefimizden bugün mağlup olduk diye şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Her maç üstüne koyacağız. Bizim bir hedefimiz var daha iyi oynayıp devre arasında katılacak oyuncularla daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Oyunun gri pozisyonları ne hikmetse Fenerbahçe lehine kullanıldı. 2 penaltı pozisyonu var, 2 kere VAR’a gidildi, oyuncu değişiklikleri var ne hikmetse 5 dakika uzatma yapıldı. Yolumuz uzun ve bu yolda hedefimize varacağız” dedi.