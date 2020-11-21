Atılay Canel: "Son 15 dakikadaki futbolu oyunun geneline yaymalıydık"

Süper Lig’in 9. haftasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Son 15 dakikada oynadığımız futbolu, oyunun geneline yaysaydık daha farklı olurdu" diye konuştu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda DG Sivasspor’u konuk eden ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Kasımpaşa Kulübü’ne teşekkür ederek başlayan Canel, "Kasımpaşa Stadı’nı bize açan Kasımpaşa başkanına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. İlk yarıda farklı, ikinci yarıda farklı bir oyun oynadık. İlk yarıda tesadüfen bir gol yedik. Bunlar futbolun içinde olan olaylar. İkinci yarıda son 15 dakikada oynadığımız oyunu maçın geneline yaysaydık daha farklı olurdu" şeklinde konuştu.

Kulübün kendi tesisi ve stadı olmayarak mücadele etmesiyle ilgili de konuşan Canel, "Kendi tesisimiz ve stadımız olsaydı şu anda 6 puan daha fazlamız olurdu. Bugün sahanın yumuşak olması çimleri öbek öbek kaldırdı. Ama yapacak bir şey yok. Şartlarımız bu" diyerek sözlerini tamamladı.