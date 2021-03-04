Atletizm Milli Takımı, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda sahne alıyor

Atletizm Milli Takımı, Polonya’da gerçekleştirilecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edecek. Torun’da düzenlenecek 36. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi 2’si kadın 13 sporcu temsil edecek. 5 Mart’ta başlayacak şampiyona 7 Mart’ta noktalanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları, bu kez Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda sahne alıyor. Polonya’nın Torun kentinde gerçekleştirilecek şampiyonaya 2’si kadın 13 ay-yıldızlı atlet katılacak. Bu sene 36’ncısı düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Arena Torun’da yaklaşık 50 Avrupa ülkesinden 600’e yakın atletin mücadele edeceği şampiyona, 20 aylık aranın ardından düzenlenen ilk büyük şampiyona olarak da tarihe geçecek.

Türkiye kafilesinin yaş ortalaması 21

Türkiye, bu önemli turnuvaya 21 yaş ortalaması olan genç bir kadro ile katılacak. Milliler, daha önce bu şampiyonada sekiz madalya (2 altın, 5 gümüş, 1 bronz) elde ederken 2009’dan itibaren son 6 organizasyonun hepsinden de en az bir madalya ile ayrılmayı başardı. Bu sene 8 branşta şampiyonluk kovalayacak ay-yıldızlı kafilede şu sporcular yer alıyor:

ERKEKLER

Kayhan Özer, Umut Uysal, Oğuz Uyar - 60 metre

Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü - 400 metre

Furkan Aktaş, Mikdat Sevler - 60 metre engelli

Abdurrahman Gediklioğlu - 3000 metre

Ersu Şaşma - Sırıkla atlama

Necati Er - Üç adım atlama

KADINLAR

Tuğba Danışmaz - Üç adım atlama

Emel Dereli - Gülle atma