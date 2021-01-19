Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başlarken, yeni transfer Attila Szalai ilk antrenmanına çıktı.
İdman, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 11.30’da başladı. MKE Ankaragücü karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda 2 grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Jose Sosa, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Sinan Gümüş’ün tedavisine devam edildi.Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 20 Ocak Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayarak Sivas’a hareket edecek.