Attila Szalai: “Uluslararası alanda başarılı olmalıyız”

Fenerbahçe’nin Macar savunmacısı Attila Szalai, lig ve kupanın yanı sıra uluslararası alanda da başarılı olmaları gerektiğini söyleyerek, Helsinki maçında stattaki atmosferi görmek için de sabırsızlandığını ifade etti.
“Yarın için sabırsızlanıyorum”İlk kez Fenerbahçe taraftarının önüne çıkacak olan Szalai, “Taraftarın beni beğenmesinden dolayı çok mutluyum. Her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarın bize inanılmaz desteğinin herkes farkında. Hedeflerimiz bellidir, mümkün olduğunca başarılı olup kupalar kazanabilmek. Uzun bir süredir taraftarlardan uzakta kalmıştık. Heyecanlıyız, sonunda tribüne dönüyorlar. Ben Avrupa Şampiyonası’nda tamamen dolu tribünlerde oynamıştım. Yarın bu stadın atmosferini görmek için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.