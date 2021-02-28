Avni Yıldırım, Saul Alvarez’e yenildi

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında Meksikalı Saul Alvarez’e mağlup oldu.

ABD’nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı’nda oynanan Avni Yıldırım - Saul Alvarez müsabakası 3 raunt sürdü. Pandemi koşulları sebebiyle 18 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Türk boksör Yıldırım, doktor kararıyla 4. raunda çıkamadı ve rakibine yenildi. Böylelikle Meksikalı boksör, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerini muhafaza etti.

Organizasyonda 29 yaşındaki Avni Yıldırım’ın 1 milyon Dolar’ın üzerinde, Alvarez ise 35 milyon Dolar kazanç elde etti.