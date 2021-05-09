Avrupa Atlamalar Kupası’nda Türkiye’den tarihi başarı

Türkiye, 2002’den bu yana düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası’nda bugüne kadarki en

iyi sonucunu elde ederek beş bireysel madalya ve bir takım kupası kazandı.

Hırvatistan’ın Split kentinde 8-9 Mayıs günlerinde yapılan 19’uncu Avrupa Atmalar Kupası’nda Türk Milli Takımı tarihi bir başarı yakaladı. 42 ülkeden aralarında Olimpiyat şampiyonlarının da bulunduğu onlarca uluslararası madalyalı atletin yarıştığı dev organizasyonda Türkiye toplam 5 madalya kazanırken, U23 kadınlarda da takım halinde puan klasmanında birinci olarak kupaya uzandı. Milli Takım’ın Split’teki altın madalyaları Eşref Apak, Pınar Akyol ve Özlem Becerek’ten geldi. Erkekler çekiç atmada yarışan Eşref Apak, daha önce bir gümüş, bir de bronz madalya aldığı Avrupa Atmalar Kupası’nda yıllar sonra şampiyonluk elde etti. Apak, 75.99’luk atışıyla kürsünün zirvesine çıktı.

Antrenman arkadaşı olan iki genç yetenek Pınar Akyol ve Özlem Becerek ise U23 yaş grubunda kendi kategorilerinde Avrupa Kupası şampiyonluğuna uzandılar. Daha önce defalarca büyük şampiyonalarda madalya kazanan 2002 doğumlu Becerek disk atma yarışmasını 57.02 ile birinci tamamlarken, 2003 doğumlu Pınar Akyol gülle atmada 17.65’lik performansıyla ipi göğüsledi. Pınar, 17.65’lik dereceyle tüm zamanlar Türkiye listesinde henüz 17 yaşında üçüncü sıraya kadar tırmanırken, 2021 dünya listesinde de 20 yaş altında liderliğe yerleşti. Gülle atma büyük kadınlarda Emel Dereli, son beş yıldaki en iyi atışı olan 18.29’luk derecesiyle Avrupa Kupası üçüncülüğünü alırken, yine aynı branşta U23 erkeklerde yarışan Alperen Karahan da 19.48 ile bronz madalya kazandı. Karahan, iki yıl önceki son organizasyonda da U23’te üçüncü olmuştu.

Takımlarda şampiyonluk kupası

Türkiye, tarihinde en fazla madalyayı kazandığı Avrupa Atmalar Kupası’nda bir ilke daha imza atarak takım halinde de ilk kupasını elde etti. U23 ve büyüklerde dörder atma branşındaki atletlerin puan toplamıyla oluşturulan klasmanlar sonunda, Türkiye, U23 kadınlarda Belarus ve Polonya’nın önünde kupaya uzandı. Altın madalyalı Özlem Becerek ve Pınar Akyol ile birlikte ciritçi Münevver Hancı ve çekiçte Dünya Ezgi Sayan’dan oluşan dörtlü, 3934 puanla Avrupa Kupası şampiyonluğunu aldı.