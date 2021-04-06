Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası heyecanı başlıyor

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’na katılacak Tekvando Milli Takımı, Bulgaristan’a gitti. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin de şampiyonadan başarıyla döneceklerine inancının tam olduğunu dile getirdi.
Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası, 8-11 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilecek. Türkiye’yi şampiyonada kadın ve erkeklerde 8’er olmak üzere toplam 16 sporcu temsil edecek.
“Olimpiyatlar öncesi en büyük prova”
Milli takım kafilesinde bulunan sporcular şu şekilde:
Kadınlar
Rukiye Yıldırım (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), İkra Kayır (+73 kilo)
ErkeklerGörkem Polat (54 kilo), Cihat Çakmak (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Emircan Turan (68 kilo), Ferhat Muhammet Saroğlu (74 kilo), Hasan Can Lazoğlu (80 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)